Hatay'da Ambulans Alev Aldı
Hatay'da seyir halindeki bir ambulans alevlere teslim oldu. Ambulansın yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hatay'da hasta taşıyan seyir halindeki ambulans alevlere teslim oldu. Alev alev yanan ambulans telefonla görüntülendi.
Yangın, Antakya ilçesi Çevreyolu Çekmece kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen hasta taışayan ambulansın motor bölümü yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün hızlı müdahalesiyle araçtaki hasta dışarı çıkarıldı. Ambulanssa alev alev yandı. Yanan ambulans kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. - HATAY