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Ataşehir'de Uyuşturucu Operasyonu Sonrası İspiyonculuk Kavgası

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Ataşehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli arasında 'ispiyonculuk' kavgası çıktı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli arasında 'ispiyonculuk' kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri tarafından mahallede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonrasında iki mahalledeki gruplar arasında 'bizi ispiyonladınız' iddiasıyla kavga çıktı. İki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Ataşehir Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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