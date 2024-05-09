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Malatya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 6 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 6 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

T.A.'nın işyerine düzenlenen operasyonda 6 Adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 15 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 27 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıya 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Malatya Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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