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Ankara'da sahipsiz atlar trafikte zor anlar yaşattı

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Ankara'da sahibi tarafından başıboş bırakılan 3 at, Plevne Caddesi'nde trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da yolda dolaşan sahipsiz atlar trafiği zora soktu

ANKARA - Ankara'da yolda dolaşan sahipsiz 3 at, sürücülere zor anlar yaşattı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Plevne Caddesi'nde sahibi tarafından başıboş bırakılan 3 at, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda serbestçe dolaşan atları gören vatandaşlar ise şaşkınlarını gizleyemedi. İlginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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