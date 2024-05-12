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Isparta'da Bisikletli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

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Isparta'da bir grup gencin bisikletin koltuğuna uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen gençlerden biri, dikkatini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Isparta'da bir grup gencin bisikletin koltuğuna uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen gençlerden biri, dikkatini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Isparta'da bir grup bisikletli genç, Gökçay mesirelik alanın iniş yolunda bisiklet koltuğuna uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuk kazayla sonuçlandı. Bisikletli gençlerin, trafikte ilerleyen otomobillere aldırış etmeden yaptığı tehlikeli yolculuk araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde 3 bisikletli gençlerden birinin, bisikletin koltuğuna uzanarak yolculuk yaptığı bir diğer gencin ise bir anlık kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarpması yer aldı. Bisikletin üzerinden savrulan çocuk trafikte ilerleyen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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