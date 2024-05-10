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Osmaniye'de Cep Telefonu İşleri Durgunlaşıyor

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Osmaniye'de cep telefonu işi yapan esnaf Mustafa Başaran, işlerin düşük olduğunu ve insanların eski telefonlara yönelerek kırık telefonları yaptırmaya çalıştığını belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yıllardır cep telefonu işi yapan esnaf Mustafa Başaran, "Şu an işlerimiz çok düşük. Millet hep eski telefona yöneliyor işte kırık telefonu yaptırmaya çalışıyor. Yani insanlarımız mutlu değil, biz mutlu değiliz, memnun değiliz. Tuşluya yönelen var ne bileyim ucuz telefon olsun diyenler. Pazarlık çok oluyor" dedi.

Osmaniye'nin Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 yıldır cep telefonu işi yapan esnaf Mustafa Başaran sık sık gelen zamlardan dolayı memnun olmadığını ifade etti.

"MİLLET HEP ESKİ TELEFONLARA YÖNELİYOR"

Mustafa Başaran şunları söyledi :

"Ekonomiyi başarılı bulmuyorum. 70 liralık tüp 800 lira oldu. 150 bin lira olan evler 1,5- 2 milyon oldu. Ne olduysa biz yaşadığımız şu anki hayattan memnun değiliz, mutlu değiliz. Hep böyle her gün zam, her gün zam, mutlu değiliz. Ben gençlere soruyorum, 'şunu alacağım hep hayalimde yaşıyor' diyor. 'Tam 7 bin liraydı 5 bin lira biriktirdim, 10 bin lira oldu' diyor. 'Sabah kalktık 15 bin oldu' diyor. İşimiz şu an hemen hemen bir bayramda ufak kımıldama oldu, onun haricinde 3 ay yattı çünkü insanlar ekonomik sıkıntı çekiyor yani bir telefon 3 liradan, 5 liradan 100 liradan gidiyor. İllaki alışlar verişler oluyor ama şu an işlerimiz çok düşük. Millet hep eski telefona yöneliyor işte kırık telefonu yaptırmaya çalışıyor. Yani insanlarımız mutlu değil, biz mutlu değiliz, memnun değiliz. Tuşluya yönelen var ne bileyim ucuz telefon olsun diyenler. Pazarlık çok oluyor.

"TELEFON ALDIĞIMIZ YERLER DOLAR BAZINDA"

Müşteri şu an fazla yok. Bir müşteri yakaladığımızda satış yapmak için her türlü şeye giriyoruz maalesef. Eskiden TL ile alışverişlerimiz oluyordu şimdi parçaya aksesuar aldığımız yerler dolar bazında. Telefon aldığımız yerler dolar bazında. Biz artık TL'yi bırakalım dolarla çalışalım. TL'nin hiçbir şeyi kalmadığı için dolar bazında dolarla konuşuyorlar. Böyle giderse bizde vatandaşa dolarla mı satalım? Yani vatandaşımıza, müşterimize, halkımıza dolarla mı devam edelim? Hayatımızdaki hayat şartları çok ağır buna bir çözüm istiyoruz. Gençler mutlu değil, geleceğimize karamsar bakıyorlar. Kimisi telefona zam koydu, kimisi mazota zam koydu. Her gün sabah zamla kalkıyoruz. Biz zamlardan memnun değiliz yaşadığımız hayattan memnun değiliz."

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa Başaran Cep Telefonu Osmaniye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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