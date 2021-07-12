Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark...

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Erdoğan: "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark... - Haberler
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