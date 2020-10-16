Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır"
16.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:29
Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı