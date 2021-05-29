Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmeye çalışan adam hayatını kaybetti Arnavutköy'de gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda metrelerce havaya uçan ve yere yığılan şahıs hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy Yolu Haraççı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Doğan B. isimli şahıs otoyoldan gelen otomobili fark edemeyerek önüne atladı. Önüne atlayan Doğan B.'yi son anda fark eden otomobil sürücü Mustafa K., şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yayaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı Doğan B. hastane yolunda hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Arnavutköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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