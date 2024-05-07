Fethiye Babadağ'da Rus Kadın Pilot Yaralandı
Dünyanın en önemli paraşüt atlama alanlarından Fethiye Babadağ'da 1200 pistinden atlayış gerçekleştiren Rus kadın pilot yaralandı. Pilotun sağ bacağında şişlik ve yüzeysel şişlik tespit edildi.
Dünyanın en önemli paraşüt atlama alanlarından Fethiye Babadağ'da 1200 pistinden atlayış gerçekleştiren Rus kadın pilot yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Rus asıllı pilot Babadağ paraşüt atlama pistinin 1200 pistinden atlayış gerçekleştirdi. Single atlayış gerçekleştiren kadın Rus pilot atlayışın hemen ardından pistin 30 metre altına düştü.
Bölgeye UMKE ekipleri sevk edilerek, yaralı kadın Rus pilot bulunduğu alandan sedye ile taşınarak Fethiye'deki esnaf hastanesine sevk edildi. Rus kadın pilotun sağ bacağında şişil ve yüzeysel şişlik olduğu öğrenildi. - MUĞLA