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Diyarbakır'da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 3 otomobil kazaya karıştı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Bulvarı Peyas Mahallesi'nde 21 ACF 495, 06 CKZ 826 ve 21 AFK 120 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak karıştığı kazada otomobillerde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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