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Van'da çay yüklü tır devrildi, 1 kişi ağır yaralandı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı ancak jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çay yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu şoförün idaresindeki çay yüklü tır, Gürpınar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, devrilen tırdan dolayı yol da trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması ve tırın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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