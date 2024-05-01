Aksaray'da ATV Kazası: 2 Genç Kız Yaralandı

Aksaray'da üniversite öğrencisi 2 genç kızın bindiği ATV kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 genç kız yaralanırken, yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

Kaza, Bayrambaba Mahallesi Bayrambaba Caddesi Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiraladıkları ATV ile gezintiye çıkan 2 üniversite öğrencisi Bayrambaba Caddesine geldiklerinde Z.S.K (21) isimli geç kız, idaresindeki 68 ADV 026 plakalı ATV'yi kuma kaptırdı. Kontrolden çıkan ATV takla attı. Yaklaşık 15 metre ATV ile sürüklenen sürücü Z.S.K (21) ve arkasında bulunan C.Ö. (21) isimli kız öğrenciler yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kız öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

İlk müdahalelerinin ardından ambulansa bindirilen öğrenciler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY