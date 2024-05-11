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Bursa'da Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Yan Yattı

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Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyere çarptı ardından yan yattı. Sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Sürücü otomobilden çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 16 ANP 476 plakalı otomobil, yağışlı havanının etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyere çarptı ardından yan yattı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yan yatan otomobilden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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