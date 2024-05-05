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Bursa'da 3 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evlerinin 3. katındaki balkondan düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, Gemlik Kumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan Arı sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki A.B., 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun ayağının kırık olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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