Bakan Yerlikaya, teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı personelleriyle bir araya geldi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı personelleriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanımız Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı emrindeki kahramanlarımızla bir araya geldik. Mahsur kalan vatandaşlarımız 23 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edilmişti. 4 sahil güvenlik helikopteri ve 37 personel ile gerçekleşen kurtarma operasyonunu gerçekleştiren kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.