Üye Girişi
Haberler

Siirt'te annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda annesinin kucağından düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt'te balkonda annesinin kucağından düşen 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda annesinin kucağından düşen A.A. (1) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Bebek Siirt Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title