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Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, savrulan araç ters döndü ve 3 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle ticari araç refüje çarparak ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan araç ters dönerken, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.D. idaresindeki 38 AAP 664 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 34 KJT 570 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisi ile savrulan ticari araç refüje çarparak ters döndü. Kazada ticari araçta bulunan yolcular T.D. ve A.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.R. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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