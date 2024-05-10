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Kartal'da Ambulans ve Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Var

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Kartal'da kırmızı ışıkta geçen bir ambulans ile bir ticari araç çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazada maddi hasar meydana geldi ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Kartal'da kırmışı ışıkta geçen ambulans, yol kesişiminde bir ticari araç ile çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kartal'da Çanakkale Caddesi ile Doğu Caddesi kesişiminde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Osman isimli ambulans sürücüsü, Çanakkale Caddesinde seyir halinde olduğu esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlemek istedi. O sırada Doğu Caddesinden Çanakkale Caddesine girmekte olan Fiat markalı 34 DRL 969 plakalı hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı. Ambulansta bulunan A. T. ve B. K. isimli sağlık görevlileri, ambulansın sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayağından hafif yaralanan ambulansın sürücüsü ise olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye gitti. İki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araç kazanın etkisiyle refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede trafiğin güvenli şekilde sağlanması için önlem aldı. Öte yandan ambulansta kaza esnasında herhangi bir yaralının taşınmadığı ve içerisinde sadece sağlık görevlilerinin olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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