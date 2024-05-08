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Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S'nin kullandığı 70 ACC 154 plakalı Chery marka cip ile D.D. idaresindeki 70 HA 777 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 HA 777 plakalı otomobilin sürücüsü D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Karaman trafik Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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