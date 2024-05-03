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Çorum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Çorum-Ankara kara yolu Scania Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Çorum'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum- Ankara kara yolu Scania Kavşağı'nda 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda Çorum istikametine ulaşım bir müddet kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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