Üye Girişi
Haberler

İzmir'de yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadının, tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadının, tırın altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza dün saat 11.00'de Halkapınar Mahallesi Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Kodaloğlu'na (74) tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kodaloğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Korkunç son kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isterken tırın önünden geçtiği esnada Birgül Kodaloğlu'na tırın çarptığı, tırın altında kalan kadını fark eden sürücünün de birden durduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası İzmir İzmir Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mourinho Fenerbahçe'ye gelecek mi? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu, kaç kere şampiyon oldu? Galatasaray kaç şampiyonluğu var? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı 2024? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? 7Mayıs Survivor potada kimler var? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2024? 7 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 7 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Rasim Ozan Beyaz Futbol'da neden yok, Beyaz TV'den ayrıldı mı? 7 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 7 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title