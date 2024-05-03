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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

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Ankara'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından 2 ay boyunca mücadele eden Rahman, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ankara'da yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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