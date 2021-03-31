Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.