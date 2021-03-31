Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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