Isparta'da Metruk Bir Binada Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Isparta'da metruk bir binada çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ayazmana Mahallesi 4400 sokakta bulunan metruk tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden bir anda alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ekipler gelene kadar mahalle sakinleri hortumla yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA