Burdur-Isparta karayolunda otomobile çekici çarptı, 1 çocuk yaralandı

Burdur- Isparta karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çekici çarptı, kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Burdur- Isparta karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Isparta istikametine gitmekte olan Hasan Ö. (33) idaresindeki EM-504-XQ plakalı Audi marka otomobile, sanayi kavşağında kırmızı ışıkta beklediği esnada arkasından gelen Naim S. (33) idaresindeki 68 BJ 595 plakalı Mercedes marka çekici duramayarak arkadan çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A.Ö. (13) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Zeynep Asya Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR