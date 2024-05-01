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Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Tren Garı Meydanı'nda halaylar eşliğinde kutlandı. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlik, yürüyüş ve halaylarla başladı ve konserle sona erdi.

Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tren Garı Meydanında halaylar eşliğinde kutlandı.

Isparta'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüş ve halaylarla kutlandı. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlik 6 Mart Spor Salonu önünden yürüyüşle başladı. "Vazgeçmiyoruz mücadele ediyoruz", "İnsan onuruna yaraşır yaşam şartları istiyoruz" yazılı dövizlerle yürüyen kalabalık grup Tren Garı Meydanında toplandı. Emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin ardından alana giriş yapan gruplar depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar meydanda verilen konserle halay çektikten sonra sorunsuz bir şekilde dağıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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