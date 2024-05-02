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Isparta'da Su Ürünleri Denetiminde 400 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, Kovada Gölü'nde yasak olan su ürünleri avcılığına kaçak yollarla atılan 400 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 400 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve ilçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Kovada Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Kovada Gölü'nde yıl boyunca su ürünleri avcılığı yasak olmasına rağmen kaçak yollarla göle atılmış 400 metre uzatma ağı yakalanarak ele geçirildi.

Ekiplerce, av malzemelerine el konularak, canlı olarak çıkan su ürünleri göle iade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kovada Gölü Eğirdir Isparta Kaçakçılık 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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