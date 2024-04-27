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Corendon Alanyaspor, İstanbulspor maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde Isparta'nın 32 Akademi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı sporcuları ve antrenörleri takımla fotoğraf çektirdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı. Antrenman öncesinde kulübü ziyaret eden Isparta'nın 32 Akademi Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı sporcuları ve antrenörleri takımla fotoğraf çektirdi. Antrenmanın ilk bölümünü izleyen voleybol takımının antrenörleri ile Alanyaspor Kulübü Genel Müdürü Serkan Daldal arasında karşılıklı forma takdimi yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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