Üye Girişi
Haberler

Isparta'da 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla bir ikamette 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'da emniyet ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; vergi kaçakçılığını engellemek, muhtemel zehirlenmelerin önüne geçmek ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamette yapılan aramada 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Isparta Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title