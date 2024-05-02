Isparta'da 105 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla bir ikamette 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Isparta'da emniyet ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; vergi kaçakçılığını engellemek, muhtemel zehirlenmelerin önüne geçmek ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde bir ikamette yapılan aramada 105 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA