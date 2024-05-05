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Isparta'yı bu yıl gül kokusu erken sardı

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Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da yağışların az olması ve havaların sıcak gitmesiyle gül hasadı erken başladı. 12 bin ton rekoltenin beklendiği şehirde gül turizmi açısından da beklenti yüksek.

Isparta'yı bu yıl gül kokusu erken sardı

12 bin ton rekoltenin beklendiği şehirde gül turizmi açısından da beklenti yüksek

Yağışların az olduğu Isparta'da 45 gün sürecek olan gül hasatı sezonu erken başladı

ISPARTA - Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da yağışların az olması ve havaların sıcak gitmesiyle gül hasadı erken başladı. 12 bin ton rekoltenin beklendiği şehirde gül turizmi açısından da beklenti oldukça yüksek.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da bu yıl havaların sıcak gitmesiyle gül hasadı 15-20 gün erken başladı. Gül çiçeklerinin açmasıyla şehri gül kokusu sararken, sabahın erken saatlerinde gül bahçelerinde hummalı çalışmalar başlıyor. Özenle toplanan güller bölgedeki tesislere ulaştırılarak dev imbiklerde damıtılarak gül yağına ve gül suyuna dönüştürülüyor. Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden 1 kilogram gül yağı elde ediliyor. Gül yağının büyük bir kısmı ise ihraç ediliyor. Isparta'da bu yıl 12 bin ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor. Ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunan gül hasat döneminde ağırladığı ziyaretçilerle de bölge halkı için önemli bir turizm getirisi sağlanıyor. Bu yıl gül hasadının 45 gün sürmesi bekleniyor.

Şehirde güllerin açtığı yerlerden birisi de Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı Köyü. Ardıçlı köyünde sabahın erken saatlerinde toplanan güller çuvallara konularak, fabrikalara ulaştırılıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Ardıçlı Köyü eski muhtarı ve üretici Yakup Yolcu, mevsim dolayısıyla hasadın erken başladığını belirterek "Yağışlar olmaması sebebiyle gülün yoğunluğu tarla tarla değişiklik gösterdi iklim şartlarından dolayı. Bazı tarlalarda 3 metrede gül çiçeği varken 5 metrede yok. Şu günlerde yağış gösteriyor eğer yağış olursa hasat uzun sürecek sürmezse bu sene gülün erken bitme ihtimali çok yüksek. İnşallah iyi ve bereketli bir sezon olur. Çiftçimizin yüzü güler" dedi. gül hasadının erken başlamasının turizmi de etkilediğini belirten Yolcu "Turizmciler programlarını gül hasadının normal tarihine aldılar ama bizim mevsim dolayısıyla hasat erken başladı bu sebeple turizm biraz durgun. İnşallah ilerleyen zamanlarda yoğun geçer. Bütün üreticilere bereketli ve hayırlı kazançlar dilerim" şeklinde konuştu.

Ardıçlı Köyü'nde 100 dekar alanda 20 yıldır üreticilik yapan Tolgahan Sarıkaya ise babasından kalan mesleği devam ettirdiğini belirterek, gül çiçeği hasat yoğunluğunun erken başladığını söyledi. Sarıkaya konuşmasının devamında "Gülcülük iyi bir meslek sadece son dönemlerde işçilerle alakalı sıkıntılarımız oluyor. Gül tarlası önceden bu kadar çok yoktu. Piyasamızda modern tarımsal aletler eksik olduğu için herkes bu kadar çok gül işi yapmıyordu. Herkes az bir dekar alanda iş yapıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle insanlar 50-100 dekar alanda üretim yapıyor artık bu sebeple işçi bulma sıkıntısı yaşıyorduk. Onun haricinde bir problemimiz yok" açıklamalarında bulundu.

Bir başka üretici Yusuf Yıldırım ise sezonun iyi başladığını söyleyerek "Bu sene 20-25 güne yakın erken başladı. Verim gayet iyi şükürler olsun" dedi. Yıldırım Konuşmasının devamında üreticilerin masraflarının fazla olduğunu söyleyerek "Mazot olsun, ilaçlar olsun, işçilik olsun ağır olduğu için üreticiler çok da bir şey kazanmıyor. Çok kazanıyor diye bir şey yok yani anca işte ucu ucuna emeğini koruyor" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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