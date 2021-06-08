Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da 4 Müslüman'ın öldürülmesinin, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneği olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanada'da 4 Müslüman'ın öldürülmesinin, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneği olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, "İslamofobik saiklerle hareket ettiğinin" açıklandığını hatırlattı.

İbrahim Kalın, "Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun