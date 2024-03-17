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İsveç'te farklı dinlerin temsilcileri iftarda buluştu

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İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi. Programa Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı, İsveç Budist Topluluğu Başkanı ve İslam toplumunun önde gelen temsilcileri katıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programına, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Eva Abrahamsson ve Stockholm'deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Tezel, yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenledikleri için İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna teşekkür etti.

İslam dünyasının ramazanını kutlayan Tezel, "Bu mübarek ayda, orucunuz, namazınız, tüm ibadetleriniz kabul olsun." dedi.

Roos da iftardan dolayı İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkan Tahir Akan'a teşekkür ederek, "Bu yıl bir kez daha ev sahipliği yaparak bizi bir araya getirdiğiniz için minnettarım." ifadesini kullandı.

İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Munck da Müslümanların ramazan ayını kutlayarak, beraber iftar açmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Geleneksel hale getirdikleri iftar buluşmasının 8'incisini yaptıklarını aktaran Akan, "Ramazan farklı din ve kültürden insanları sevgi ikliminde bir araya getiriyor. Bu akşam burada bir kez daha bunu yaşadık. İnşallah bundan sonra da diyaloglarımızı devam ettirip böyle güzel atmosferlerde bir araya gelmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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