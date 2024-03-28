Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Ramazan Ayı İftar Programı Düzenledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı vesilesiyle iftar programı düzenledi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kobakhidze, Müslüman diplomatlar ve siyasetçiler ile Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi yetkililerine iftar verdi.

Başkent Tiflis'te bir restoranda düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, çeşitli ülkelerin Tiflis büyükelçileri ve büyükelçilik çalışanları, Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin yöneticileri, Müslüman milletvekilleri ile diğer davetliler katıldı.

Programda konuşan Kobakhidze, ülkesinde yaşayan Müslümanların, Gürcistan'ın gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkı sağladıklarını ifade etti.

İrakli Kobakhidze, "Bizim ayrılmaz bir parçamız olan Müslüman toplumunun ülkemizin imarına büyük katkıları var ve kardeşliğimizin arkasında köklü bir geçmiş var." dedi.

Gürcistan'daki tüm Müslümanların kardeşlik ve barış içinde yaşadıklarını kaydeden ???????Kobakhidze, "Barış içinde bir arada yaşamak ve kardeşlik geleneği bizim için çok değerlidir ve bunu yaptığımız işler ile de kanıtlıyoruz." diye konuştu.

Gürcistan'daki Müslüman toplumunu hükümet olarak desteklemeye davam ettiklerini söyleyen Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Devlet, Müslüman toplumuna 237 camiyi (yönetmeleri için) teslim etti, 20 caminin de teslim edilmesi bekleniyor. Devlet, Müslüman toplumuna sağladığı finansmanı 4 milyon 150 bin lariye (yaklaşık 50 milyon lira) çıkarırken ekonomik büyüme ile bu destek daha da artacak."

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, "Gürcistan'ın dini çeşitliliği ülkemizin temel zenginliklerinden biridir." ifadesini kullandı.