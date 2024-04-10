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Arnavutluk'ta Müslümanlar Bayram Namazını Kıldı

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da camilere akın eden Müslümanlar bayram namazını kıldı.

Arnavutluk'ta Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Başkent Tiran'da Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşılayan binlerce kişi, şehrin en büyük meydanı olan İskender Bey Meydanı'nda bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bayram vaazını dinleyen Müslümanlar, ardından bayram namazını kıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere ülke siyasetinin önde gelen isimleri de Müslümanların bayramını tebrik ettiler. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Tiran Yerel Dünya Güncel Haberler

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