Mescid-i Aksa'da Ramazanın ilk Cuma namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında 40 bin Müslüman saf tuttu.

İsrail ordusu Gazze Şeridine 161 gündür saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'daki Filistinliler ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin girişini engelledi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların girişine izin verilirken, yaş sınırlamasına takılmayanlardan bazıları da "izin belgesi" olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya 40 bin kişinin giriş yaptığını açıklarken girişine izin verilen binlerce Filistinli ise, Gazze Şeridi'ndeki savaşında gölgesinde Ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

İsrail'in Aksa'da ibadet etmek isteyenlere yönelik kısıtlaması

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girip ibadet etmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için yaş sınırlaması bulunuyor. Ayrıca söz konusu Filistinlilerin önceden izin başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Sabah erken saatlerde Kudüs'e giden yollardaki kontrol noktalarından geçmeleri ve yerel saatle 17.00'ye kadar geri dönmeleri isteniyor. - KUDÜS