Üye Girişi
Haberler

Mescid-i Aksa'da Ramazanın ilk Cuma namazı kılındı

Güncelleme:

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında 40 bin Müslüman saf tuttu. İsrail güçleri ise bazı Filistinlilerin girişini engelledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında 40 bin Müslüman saf tuttu.

İsrail ordusu Gazze Şeridine 161 gündür saldırılarını sürdürürken, Batı Şeria'daki Filistinliler ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Ancak İsrail güçleri çok sayıda Filistinlinin girişini engelledi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların girişine izin verilirken, yaş sınırlamasına takılmayanlardan bazıları da "izin belgesi" olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya 40 bin kişinin giriş yaptığını açıklarken girişine izin verilen binlerce Filistinli ise, Gazze Şeridi'ndeki savaşında gölgesinde Ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

İsrail'in Aksa'da ibadet etmek isteyenlere yönelik kısıtlaması

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girip ibadet etmelerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak işgal altındaki Batı Şeria'dan gelenler için yaş sınırlaması bulunuyor. Ayrıca söz konusu Filistinlilerin önceden izin başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Sabah erken saatlerde Kudüs'e giden yollardaki kontrol noktalarından geçmeleri ve yerel saatle 17.00'ye kadar geri dönmeleri isteniyor. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Kudüs İsrail Kudüs Orta Doğu Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Safiye Kesgin kimdir? CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin kaç yaşında, nereli? Semih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Yenişehir Belediye Başkan adayı Semih Yıldırım kaç yaşında, nereli? Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? Kenan Peker kimdir? AK Parti Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kenan Peker kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? Fatih Akgören kimdir? Zafer Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Fatih Akgören kaç yaşında, nereli? Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title