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Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in saldırılarını protesto etti

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Platform üyeleri, Kocatepe Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından cami avlusunda toplandı.

Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe başlayan grup, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi. Yürüyüşe İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaralanan 2 çocuk da yürüyüşe tekerlekli sandalyeyle katılarak destek verdi.

Yürüyüşün ardından Sıhhiye'de toplanan grup adına konuşan platform üyesi Alparslan Aydar, dün Şifa Hastanesinin tekrar bombalandığını ve halkı Müslüman olan ülkelerin sessizliği sebebiyle saldırıların devam ettiğini söyledi.

Gazze'de İsrail zulmünün devam ettiğini ifade eden Aydar, şöyle devam etti:

"TBMM'yi Gazze'de yaşanan katliama ortak olan 'yabancı terörist savaşçılar' ile ilgili harekete geçmeye davet ediyoruz. Özellikle ülkemizden savaş suçlarının işlendiği Gazze katliamına katılan İsrail yanlısı yabancı terörist savaşçıların tespiti ve yargılanmalarının sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Ankara Gazze Cami Politika Güncel Haberler

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