Üye Girişi
Haberler

New York'ta Türkevi'nde düzenlenen iftar programında Müslüman toplum bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri, Türkevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

New York'un önemli diplomatik merkezlerinden biri haline gelen Türkevi'ndeki iftara New York Polis Teşkilatı, Müslüman ve Türk toplumunun temsilcilerinin yanı sıra Bangladeş ve Endonezya'nın New York başkonsolosları ile Pakistan'ın New York başkonsolos yardımcısı katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, programda yaptığı konuşmada, New York'taki Müslüman toplumların önde gelenlerini Türkevi çatısı altında kurulan iftar sofrasında bir araya getirmekten son derece memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başkonsolos Özgür, ramazan ayının başta İslam alemi başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek, "Biz rahat koşullarda iftarımızı açarken, dünyanın farklı yerlerinde, Sudan, Yemen ve Gazze'deki Müslümanları unutmamamız gerekiyor." dedi.

Gazze'deki acı can kaybına dikkati çeken Özgür, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Davet sonunda, geçen yıl meydana gelen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde sağladıkları destek sebebiyle Dr. Suhail Muzaffer, Afzel Ansari, Feisal Abdul Rauf, Adeel Rana ile Dr. Tahir Kukaj'a hediye takdimi yapıldı.

Türkevi: New York siluetine eklenen cazibe merkezi

Bundan 47 yıl önce ABD'deki Türk toplumunun manevi desteği ve merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonuyla zor şartlarda teknoloji devi IBM şirketinden satın alınan Türkevi, 1977'den 2014'e kadar Türk diplomatik misyonlarına hizmet verdikten sonra yıkılıp aynı yere yeniden inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Eylül 2017'de temeli atıldıktan sonra 20 Eylül 2022'de yine Erdoğan tarafından kurdelesi kesilerek hizmete giren Türkevi, açıldığı ilk günden bu yana New York'ta diplomasi ve sosyal ve kültürel etkinliklerin çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Kapılarını sadece Türklere değil birçok etkinlik için yabancılara da açan 35 katlı Türkevi binası, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimarı motifleri ve lale şeklinde gökyüzüne yükselen silüeti ile New York'un ilgi çeken binalarından biri.

Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilen, yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi'nde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciliği yer alıyor. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip, 171 metre yükseklikteki binada ayrıca 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve lojmanlar bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

New York Türkevi Kültür Diplomasi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 21 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 20-21 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title