Alman Vatandaşları Eskişehir'de Müslüman Oldu

Alman vatandaşı öğretmen Nicolai ve arkadaşı Maria, Eskişehir İl Müftülüğü'nde Müslüman olarak Arif Davud ve Meryem isimlerini aldılar.

Eskişehir'de İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Alman vatandaşı öğretmen Nicolai ve arkadaşı Maria İslam dinini kabul etti. Nicolai David Solbach ve Lisa Maria Wienhold, törende kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Müslüman olduktan sonra Arif Davud ve Meryem isimlerini alan Alman vatandaşlarına İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından ihtida belgeleri teslim edildi.

İhtida merasiminde konuşan İl Müftüsü Gerek, Arif Davud ve Meryem'e İslam dinini seçmelerinden dolayı tebriklerini sundu. Gerek, "İslam dinini seçmek, Allah'ın bir lütfudur. Bu lütfu kendilerine bahşeden Allah'a hamdolsun. İnşallah bu kardeşlerimiz hayatlarını İslam üzere en güzel şekilde yaşarlar ve çevrelerine de örnek olurlar" dedi.

Arif Davud ve Meryem ise İslam dinini seçmelerinin nedenini, İslam dinin hak din olmasından dolayı kendilerine huzur ve mutluluk vermesi olduğunu söylediler. Davud ve Meryem, "Uzun süredir İslam dinini araştırıyorduk. Dini öğrendikçe bu dine olan sevgimiz ve ilgimiz arttı. Sonunda İslam dinini seçmeye karar verdik. Bu karardan dolayı çok mutluyuz" diye konuştular.

İhtida merasimi hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR