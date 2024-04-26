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Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?

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Cuma namazına dair birçok detay Müslümanlar tarafından sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenler arasında. Peki, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?

Cuma namazı ne zaman biter? Sorusu, özellikle 26 Nisan tarihinin Ramazan Bayramına denk gelmesi ile araştırılmakta. Cuma namazının ne kadar süreceği, gün ortasında gündemde yer almaya başladı. Cuma namazı sonrasında işlemleri bulunan vatandaşlar, bu hususta Cuma namazı ne kadar sürer sorusuna cevap arıyor. Peki, Cuma namazı kaçta bitiyor? Cuma namazı ne zaman biter, saat kaçta bitiyor?

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER, KAÇTA BİTİYOR?

Cuma namazı 6 rekattır ortalama 10 dakika vaaz sürmektedir. Öğle namazıyla birlikte ortalama 30 dakika sürebilir. Hutbeye göre 45 dakika ile 1 saat arasında da değişebilir. Buna göre aşağıda yer almakta olan 21 Nisan Cuma namazı saatleri ile birlikte ne zaman biteceğin hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır. Cuma namazı saatine yaklaşık olarak 45 dakika ile 1 saat arası bir süre ekleyerek cuma namazının ne zaman biteceğini hesaplayabilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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