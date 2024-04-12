- Mescid-i Aksa'da bayramın üçüncü gününde cuma namazı 30 bin kişiyle kılındı

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı'nın 3. gününde kılınan cuma namazında 30 bin Müslüman saf tuttu.

İsrail ordusu Gazze Şeridine 189 gündür saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Cuma namazını kılmak için İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'ya koştu. İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uygularken, çok sayıda Filistinlinin girişine izin vermedi. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslümanın Ramazan Bayramı'nın 3. gününde cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldığı belirtildi.