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Stockholm'de Ramazanda Sigarayı Bırak Kampanyası

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İsveç'in başkenti Stockholm'de son 6 yıldır uygulanan, 'Ramazanda sigarayı bırak' kampanyası bu yıl da düzenleniyor. Stockholm Belediyesi ve Müslüman derneklerin destek verdiği kampanya, oruç tutan kişilere sigarayı bırakma fırsatı sunuyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de son 6 yıldır uygulanan, "Ramazanda sigarayı bırak" kampanyası bu yıl da düzenleniyor.

Stockholm Belediyesinin başlattığı kampanyaya, Müslüman dernekler de destek verdi.

Stockholm Belediyesi Suç Önleme Ulusal Konseyi Koordinatörü Anette Peterson, "Ramazan ayı sigaradan kurtulmak için bir fırsat." sloganıyla bastırılan broşürleri camilerde dağıttı.

Peterson, kampanya hakkında AA muhabirine yaptığına açıklamada, oruç tutan bir kişinin gün boyunca uzun süre sigara içmediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Gün boyu, oruç açılana kadar sigara içmediğinizde sigarayı bırakmak için yeni bir aşamaya geçmiş oluyorsunuz. Ramazan boyunca da bu fırsatı değerlendirerek sigarayı tamamen bırakabilirsiniz."

Bu kampanyayı 6 yıldır devam ettirdiklerini aktaran Peterson, "Uzun yıllardır Stockholm Camisi ve Müslüman derneklerle bu kampanyayı her ramazan yeniden başlatıyoruz. Bu kampanya ile ne kadar kişinin sigarayı bıraktığına yönelik elimizde bir istatistik yok. Biz insan sağlığı için bu kampanyayı devam ettirerek, insanların sigarayı bırakması için çalışıyoruz. Ancak ramazan ayı dolaysıyla Müslümanların sigarayı bırakmasının tam zamanı. Bize destek veren kurumlara da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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