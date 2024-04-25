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26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

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Diyanet İşleri Başkanlığı 26 Nisan Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 24 Mart Cuma Hutbesi tam metni

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 26 Nisan Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

26 Nisan CUMA HUTBESİ

26 Nisan Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni!

Osman Demir
Osman Demir
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