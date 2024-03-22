Üye Girişi
Haberler

Endonezya'daki tekne faciasında 76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- BM: "Endonezya'daki tekne faciasında 76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp"

JAKARTA - Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Endonezya açıklarında Arakanlı mültecilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 76 kişinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi.

Endonezya'nın Açe bölgesi açıklarında Arakanlı mültecileri taşıyan tekenin alabora olması sonucu facia yaşandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü yaşanan kazada 76 Arakanlı mültecinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi. En az 151 kişinin bulunduğu teknedeki 75 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının doğrulanması halinde bu sayının Arakanlıların bu yıl içinde yaşadığı en büyük can kaybı sayısı olacağı kaydedildi. BM açıklamasında, kurtarılan mültecilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çarşamba günü alabora olan teknenin üstünde yardım bekleyen Arakanlı mültecilere ilk olarak balıkçılar ulaşmış, bölgede daha sonra arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Myanmar'da baskıdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, Endonezya'ya ulaşabilmek için teknelerle denize açılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title