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İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İzmir cuma namaz saati!

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Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İzmir cuma namaz saati!

İzmir'de okunacak olan Cuma ezanı saati, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, İzmir Cuma namazı saat kaçta? İzmir Cuma selası ne zaman okunacak? 19 Nisan Cuma İzmir cuma namaz saati!

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da namaz saat 13.08'de kılınacakken, İzmir'de bu saat 13.16 olarak belirlenmiş. Ankara'da ise namaz vakitleri biraz erken, saat 12.53'te. Bursa'da ise İstanbul ile aynı saat olan 13.08'de namaz kılınacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 19 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

İzmir'de 19 Nisan Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

Ankara'da 19 Nisan Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

Bursa'da 19 Nisan Cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ DK?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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