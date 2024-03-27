Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Özbekistan'daki diplomatik misyon şeflerine iftar verdi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'daki diplomatik misyon şeflerine iftar verdi.

Büyükelçi Bekar'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir Türk lokantasında düzenlenen iftar programına, Özbekistan'daki Müslüman ülkelerin büyükelçileri katıldı.

İftar programının ardından basına konuşan Büyükelçi Bekar, Taşkent'te görev yapan Müslüman ülkelerin büyükelçilerini iftar sofrasında ağırladıklarını belirtti.

Özbekistan'da toplam 21 Müslüman ülkenin büyükelçiliğinin bulunduğunu aktaran Bekar, bugünkü iftar programında da 15 Müslüman ülkenin büyükelçisi ile bir araya gelerek kutsal ramazan ayını idrak ettiklerini ve böylece aralarındaki dayanışmayı artırmış olduklarını vurguladı.

İftarda, davetlilere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.