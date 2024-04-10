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Gürcistan Başbakanı Müslümanları Ramazan Bayramı'nda ziyaret etti

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ne gelerek Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başbakan Kobakhidze, Ramazan Bayramı'nın ilk günü vesilesiyle Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret etti.

Burada Kobakhidze, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi yetkilileri ve Müslüman vatandaşlarla bir araya geldi.

Kobakhidze ve beraberindeki heyeti karşılamak için camide tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov, Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresi Şeyhi Faik Nebiyev ile Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze katıldı.

Kobakhidze, törende yaptığı konuşmada, ülkedeki Müslüman vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bugün sizlerle, Müslüman kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Ramazan Bayramı'nın Müslümanlar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Kobakhidze, "Sizlerle birlikte Gürcistan'da yaşayan her Müslüman'ı, Müslüman topluluğumuzun her temsilcisini tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Kobakhidze, ülkede Hıristiyan ve Müslüman toplumu arasında yüzyıllar boyunca gurur verici ve güçlü ilişkiler oluştuğunu söyledi.

Hıristiyanların ve Müslümanların asırlar boyunca ortak mücadele verdiklerini kaydeden Kobakhidze, "Bu, bizim çok önemsediğimiz ve gelecekte de sahip çıkmaya devam edeceğimiz ilişkidir, kardeşliktir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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