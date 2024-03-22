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Doğu Kudüs'te Ramazanın ikinci Cuma namazı 120 bin Müslümanla kılındı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ikinci Cuma namazı 120 bin Müslümanla kılındı.

İsrail ordusu Gazze Şeridine 168 gündür saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs'teki ve Batı Şeria'daki Filistinliler Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabah erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Ancak İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde bu hafta da sıkı kısıtlamalar uyguladı. Çok sayıda Filistinlinin "izin belgesi" olmadığı gerekçesiyle Kudüs'e girişi engellendi. Ayrıca Mescid-i Aksa'ya 55 yaş ve üzeri erkekler ile 50 yaş üzeri kadınların girişine izin verilirken, kimlik kontrolü yapan İsrail güçleri çok sayıda Filistinliyi geri çevirdi. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da Ramazanın iki Cuma namazında 120 bin Müslümanın saf tuttuğu belirtildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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