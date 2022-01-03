Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz" - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz"

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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