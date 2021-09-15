Son dakika haber! KADIKÖY'DE 3 KATLI RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA YAŞANAN PATLAMA KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber! KADIKÖY'DE 3 KATLI RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA YAŞANAN PATLAMA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de 3 katlı restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kadıköy'de 3 katlı restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasından yaşanan patlama güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, patlama sebebiyle çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

Yangın saat 03.15 sıralarında Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Halitağa Caddesi üzerinde bulunan üç katlı restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoran içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restoranın kapalı olduğu esnada çıkan yangın esnasında oluşan patlamalar sonrası alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki işyerleri de hasar gördü. Kısa sürede alevlerin teslim aldığı restoran küle döndü. Meydana gelen yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Restoranın arka kısmında bulunan otoparkın görevlisi Şevki Yazan, Ben otoparkta görevliyim. Bir patlama sesi duydum. O anda hemen yangın tüpüyle müdahale ettim ama söndürmeyi başaramadım. Kollarım yangından etkilendi. Sonra hemen itfaiyeyi aradım. Hemen gelip müdahale ettiler. İçeride kimsenin olup olmadığını bilmiyorum ama galiba kimse yokmuş. Büyük bir patlama sesi geldi. Bizim sadece camlarımız patladı. Bu kafe de bize ait. Orada da ufak bir hasarımız var. ifadelerini kullandı. Restoranın alev alev yandığı anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor.

Öte yandan yangın esnasında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber! KADIKÖY'DE 3 KATLI RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA YAŞANAN PATLAMA KAMERADA

Son dakika haber! KADIKÖY'DE 3 KATLI RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA YAŞANAN PATLAMA KAMERADA

Son dakika haber! KADIKÖY'DE 3 KATLI RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA YAŞANAN PATLAMA KAMERADA

Son dakika haber! KADIKÖY'DE 3 KATLI RESTORANDA ÇIKAN YANGINDA YAŞANAN PATLAMA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

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